Známa švédska skupina ABBA sa opäť vracia na pódia: V takejto podobe ste ich určite nečakali

Štyri desaťročia po poslednom vystúpení švédskej popovej skupiny ABBA sa v piatok v Londýne začína jedinečný projekt s názvom Abba Voyage, ktorý prenáša nadčasovú hudbu tohto populárneho švédskeho kvarteta do úplne novej multimediálnej reality.

Ako pripomenula agentúra AP, premiéra koncertného programu skupiny ABBA, v ktorom účinkujú digitálne avatary spevákov, sa v Londýne konala vo štvrtok večer.

Zúčastnili sa na nej skalní fanúšikovia skupiny, celebrity i švédsky kráľovský pár - kráľ Karol XVI. Gustáv a kráľovná Silvia.

Čestnými hosťami večera boli štyria členovia skupiny ABBA - Björn Ulvaeus, Agnetha Faltskogová, Anni-Frid Lyngstadová a Benny Andersson -, ktorí sa však v novom projekte nepredstavujú na pódiu, kde sa namiesto nich vždy objavia ich verné virtuálne kópie. Po premiérovom koncerte vyhlásili, že šou vyvolala nadšenie.

Priaznivé boli aj kritiky v piatkovej britskej tlači, napísala agentúra AP. Denník The Guardian napísal, že diváci predstavenie sledovali so zatajeným dychom "a preto je ťažké si predstaviť, že by ďalší umelci nenasledovali" príklad skupiny ABBA.

Ulvaeus, jeden z autorov veľkých hitov skupiny, nedávno poskytol rozhovor americkej televízii CNBC a neskrýval v ňom nadšenie z projektu, ktorý pritom označil za "riskantný v mnohých ohľadoch".

"Existuje riziko, že ľudia to neprijmú tak, ako očakávam. Že po koncerte odídu so slovami: Bolo to dobré, ale...," vysvetlil Ulvaeus. Zdôraznil pritom: "Chceme v divákoch vyvolať veľké emócie a dať im pocit, že sa zúčastnili na niečom, čo ešte nikdy nevideli".

Jedinečnosť celej šou majú pomôcť navodiť "ABBAtari", ktoré vznikli v štúdiu Industrial Light & Magic za aktívnej účasti hudobníkov skupiny ABBA. Ulvaeus v rozhovore pre CNBC hovoril o prípravách avatarov, počas ktorých členovia skupiny "celé dni tancovali na pódiu, mali na sebe tesné kostýmy a prilby plné senzorov".

Ubezpečil, že ABBAtari budú úplne novou kvalitou zábavy. "Sme priekopníkmi v oblasti vytvárania avatarov, ktorí sú digitálnymi kópiami ľudí - od pórov ich pokožky cez chĺpky v nose až po prvky, vďaka ktorým sa po chvíli zdá, že máte do činenia so živým človekom," dodal.