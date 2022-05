Palestínčania tvrdia, že novinárku Aklaovú zastrelili izraelskí vojaci: Tí tvrdenia popierajú, kde je teda pravda?

Palestínski vyšetrovatelia tvrdia, že smrteľné zranenie novinárky televízie al-Džazíra Šírín Aklaovej spôsobila strela vypálená izraelskými vojakmi.

V piatok o tom informoval denník The Times of Israel (TOI). Podľa zdrojov z palestínskej samosprávy forenzné dôkazy naznačujú, že novinárka bola smrteľne postrelená do chrbta pri pokuse utiecť pred náhlou streľbou z izraelských pozícií. Hlavný prokurátor Ramalláhu uviedol, že šlo o úmyselné zabitie.

Izrael tieto tvrdenia odmietol, informovali TOI. Izraelský minister obrany Benny Ganc vo svojej reakcii k záverom Palestínčanov uviedol: "Akékoľvek tvrdenie, že izraelské obranné sily sa úmyselne zameriavajú na novinárov alebo tých, ktorí nie sú aktérmi potýčok, je hrubé a očividné klamstvo".

Ganc dodal, že Izrael ľutuje smrť Aklaovej. Pripomenul, že armáda vedie v tejto veci vlastné vyšetrovanie, a zopakoval požiadavku Izraela, aby palestínska samospráva sprístupnila pri incidente použitú strelu na balistickú analýzu, aby bolo možné definitívne určiť, kto ju vystrelil.

"Môžeme s istotou povedať, že žiadny vojak na ňu úmyselne nevystrelil," povedal vo štvrtok náčelník generálneho štábu izraelskej armády Aviv Kochavi.

Aklaová patrila k známym palestínskym novinárom a pracovala pre katarskú televíziu al-Džazíra. O život prišla 11. mája, keď v meste Džanín monitorovala zásah izraelských bezpečnostných zložiek počas ich razie proti palestínskym radikálom.