Manžel (†52) zabitej učiteľky z Texasu zomrel žiaľom: Dojemná spoveď synovca

Manžel jednej z dvoch učiteliek zavraždených pri utorkovej streľbe na základnej škole v texaskom meste Uvalde zomrel žalom na infarkt.

Uviedol to denník The New York Times s odvolaním sa na synovca zosnulého. Päťdesiatdvaročný Joe Garcia vo štvrtok ráno položil kvety pri pamätníku obetí strelca, ktorého polícia identifikovala ako 18-ročného miestneho mladíka Salvadora Ramosa. V škole zavraždil útočnou puškou 19 detí a dve učiteľky. Jednou z nich bola Garciova manželka Irma.

Keď sa Garcia vrátil domov, "úplne sa zrútil", uviedol synovec John Martinez s tým, že po smrti manželky bol jeho strýko zdrvený zármutkom. Manželia Garciovi mali svoju 24 rokov a mali štyri deti, z ktorých najstaršiemu je 23 rokov.

Učiteľka s 20-ročnou praxou Garciaová bola známa ako nezdolná optimistka. "Jednoducho mala rada ľudí vo svojom živote," poznamenal Martinez. Keď policajti po streľbe vošli do triedy, podľa synovca tam našli Garciovej telo, ktoré "objímalo deti v náručí v podstate do posledného dychu".