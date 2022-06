Turistky sa na noc utáborili s cudzinkou: Neuveríte, ako jej naleteli! Ich najhoršie obavy sa naplnili

Turistka sa raz utáborila s cudzinkou. Na tom by nebolo nič zvláštne, hrôza však nastala, keď zistila, čo bol zač.

Emilie Hofferber minulý rok spolu so svojou kamarátkou Sarou objavovali americký štát Washington. Raz narazili na ženu so psom. Emilie sa v jej spoločnosti cítila zvláštne a jej zlá predtucha sa napokon naplnila. Ako píše New York Post, s celým príbehom sa podelila na TikToku.

„Žena mi povedala, že nemá prístup k peniazom napriek tomu, že má dobre platenú prácu. Tiež tvrdila, že jej bývalý partner si niekoho najal, aby jej ukradol psa,“ napísala Emilie. „Správala sa, akoby bola opitá už po jednom pive na pláži,“ dodala.

Ako sa blížila noc, stretnutie sa stávalo desivejším. Keď išla Sara spať, k Emilie a cudzinke pristúpil zvláštny človek v kovbojskom klobúku. Spýtal sa, či chcú „žúrovať s cudzincom“. „Vy, dámy, vyzeráte, že by sa vám hodil neznámy,“ mal im povedať.

Podľa hlasu usúdili, že šlo o muža. Emilie povedala neznámej, že by mali radšej odísť. „Musíme popracovať na našej stratégii. Nevedela si, ale mám so sebou plne automatickú pištoľ. Šesť mesiacov som na úteku a bežím ako o život,“ odpovedala jej žena.

Potom sa rozhodli potichu opustiť táborisko, pretože nechceli vzbudzovať žiadne podozrenie. Kamarátky odišli na Emilinom aute, pretože Sarino nenaštartovalo a cudzinka im bola stále v pätách. Neskôr Sara tvrdila, že cudzinka jej ponúkala sedatíva, keď sa cítila zle. „Mám dôvod veriť, že cudzinka nebola tým, za koho sa vydávala,“ povedala Emilie.

Prezradila, že sa ženy pýtala mnohé otázky a v jej príbehoch objavila nezrovnalosti. „Rozhodla som sa, že je to vážne a zavolala som políciu. Policajti mi povedali, že ženu predtým zatkli za únos a pokus o vraždu,“ uzavrela desivo.