Sama sa pokúsila vytetovať si pehy, skončilo to fiaskom: Liečba len pre silné povahy!

Mladá Tilly Whitfeld (22) z Austrálie sa snažila vytetovať si pehy, nedopadlo to však dobre. Teraz sa snaží poráňanú pokožku liečiť tým, že jej po tvári lezú slimáky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

, píše britský portál The Sun.. Tilly prezradila, že po procedúre boli jej líca doslova popálené a celé boli červené. Podľa portálu jej to dokonca malo spôsobiť dočasnú slepotu.

Dokonca skončila v nemocnici. Ukázalo sa, že atrament, ktorý si objednala z Ebayu, mal vysokú hladinu olova. To je nielen extrémne nebezpečné, ale aj toxické. Teraz, v snahe vrátiť svoju tvár do stavu spred tohto fiaska, robí všetko možné. Na sociálnej sieti odhalila, ako sa o to usiluje najnovšie – po tvári si necháva liezť slimáky.

Na jej videu je vidno štyroch slimákov kĺzajúcich sa po jej tvári, pričom za sebou zanechávajú hlienovú stopu. Ten sa podľa Tilly skladá z kyseliny hyalurónovej, ktorá je kľúčová pri hojení jaziev. Vo videu ďalej vysvetľuje, že mäkkýše majú svoje presné miesto na tvári. Po hodine ich z tváre dala preč a hlien si začala vtierať do kože.

Popri tom však varuje: „Prosím, neskúšajte to doma, slimáky okrem iného prenášajú rôzne choroby. Ja to robím na vlastné riziko.“ Ďalej vysvetľuje, že tieto slizké plazy si kúpila od chovateľa, takže by malo byť všetko v poriadku.

Mladá Austrálčanka dodáva, že rany si natiera ešte hydratačným krémom. „Moja koža sa potom cíti omnoho lepšie. Všetky nežiadúce veci sú preč. Pokožka je lesklá a svieža,“ opisuje procedúru zaručujúc výsledky. Dodáva, že na liečbu minula tisíce eur. Jej tvár by sa však mala čoskoro vrátiť do normálu. Vo videu ešte všetkých varuje pred podobnými aktivitami (tetovanie pieh) a odporúča nechať prácu na profesionálov.