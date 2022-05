Detailný opis masakry na škole v Texase: Prišiel strelec a povedal desivú vetu!

Na základnej škole v texaskom meste Uvalde došlo v utorok 24. mája k masovej streľbe. Jeden z preživších žiakov prerozprával zo svojho pohľadu celú udalosť.

Ako píše New York Post, žiak štvrtého ročníka Robb sa podelil o trýznivé podrobnosti o momente, keď do triedy vstúpil šialený strelec Salvador Ramos. Chlapec pre KENS 5 povedal, že on a ďalší štyria spolužiaci sa ukryli pod stolom pokrytým látkou. „Snažil som sa schovať naozaj dobre. Keď som počul streľbu, povedal som svojmu kamarátovi, aby sa pod niečo schoval, aby nás strelec nenašiel. Tiež som mu pripomenul, aby nerozprával, pretože nás bude počuť,“ opísal Robb.

Odvážny chlapec pokračoval vo svojom mrazivom rozprávaní: „Strelec vošiel dnu a povedal, že je čas zomrieť. Keď prišli policajti, zakričali, že ako niekto potrebuje pomôcť, tak má vykríknuť. Jedna zo spolužiačok zakričala ‚Pomoc!‘,“ povedal chlapec pre KENS 5. „Ten chlap to počul, prišiel a zastrelil ju. Policajt vtrhol do triedy a chlap strieľal aj naňho. A policajti začali strieľať,“ dodal. Štvrták povedal, že po hroznom útoku, pri ktorom zahynulo 19 jeho spolužiakov a dve učiteľky, spolu s ostatnými vyšiel spod stola, čo mohlo Ramosovi zabrániť, aby ich zazrel.

„Len som odtiahol záves a vystrčil ruku. Spolu s kamarátom sme vyšli von. Vedel som, že je tam polícia. Videl som brnenie a štít,“ vysvetlil. Chlapec tiež obdivoval zavraždené učiteľky Irmu Garciovú a Evu Mirelesovú za ich hrdinské činy. „Boli to dobré učiteľky. Postavili sa pred mojich spolužiakov, aby pomohli. Aby ich zachránili,“ povedal chlapec a dodal, že rozhovor s rodinou a poradcom o hrôze mu pomohol vyrovnať sa s traumou. „Rád by som povedal každému dieťaťu a rodičovi, aby boli v bezpečí,“ dodal na záver.