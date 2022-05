Krvavý masaker na základnej škole v Texase: Mrazivé detaily a veľká kritika polície

Detaily, z ktorých mrazí!

Z výpovedí svedkov začína byť jasné, ako šialený strelec Salvador Ramos († 18) spáchal masaker na základnej škole v Texase, ale poukazujú aj na neschopnosť polície, ktorá proti nemu zasiahla neskoro a mohla zachrániť viaceré nevinné životy. Motív šialeného činu stále nie je známy. Ramos si kúpil dve pušky AR-15 iba pár dní pred streľbou na svoje 18. narodeniny.

Na školu zaútočil v utorok po tom, čo sa pohádal so svojou babkou (66) a postrelil ju do tváre. Potom nasadol do auta, ale čoskoro s ním havaroval v priekope za školou. Jednu z pušiek v aute nechal a s druhou sa vybral do školy. Tam sa ho snažil zastaviť školský policajt, no neúspešne. Ramos sa dostal do budovy a zabarikádoval sa v triede so štvrtákmi.

Priebeh šialenej streľby

Tu sa začína kritika polície. Už o 11.36 sa na linke 911 ozval prvý telefonát o mužovi, ktorý havaroval s autom a vyšiel z neho ozbrojený puškou. Polícii však trvalo celých 90 minút, kým ho zneškodnila. Deti v zabarikádovanej triede zatiaľ prežívali peklo - a jedno po druhom zomierali.

O besnení strelca vypovedal jeden štvrták, ktorý spolu so štyrmi ďalšími prežil schovaný pod stolom zakrytým látkovým obrusom. „Hneď, ako som počul streľbu na chodbe, som sa skryl, aby ma nebolo vidno. Kamarátovi som povedal, aby nehovoril, aby ho nezačul a nenašiel nás,“ povedal nemenovaný žiak.