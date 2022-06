Opitý muž prechádzal cez koľajnice, no neudržal úplne rovnováhu a spadol. Snažil sa z koľajníc vstať a odísť no neporadilo sa mu to. V momente ako medzi koľajnicami ležal šiel vlak. Ten ponad neho našťastie iba prešiel a mužovi sa nič nestalo. Po odchode vlaku vstal a z koľajníc odišiel.