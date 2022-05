Opičie kiahne môžu prepuknúť v ďalšiu pandémiu: Toto zohráva kľúčovú rolu

Pacienti infikovaní vírusom opičích kiahní by sa mali od zvierat držať čo najďalej.

Karanténa sa preto nevzťahuje iba na ľudí, ale aj na ich domáce zvieratá a voľne žijúce cicavce. Pretože podľa virológov sa vírus opíčích kiahní môže preniesť na iné druhy cicavcov, v ktorých by mohol prežiť a retrospektívne infikovať ľudí. Keby sa vírus preniesol na domáce a divé zvieratá, ktoré by sa stali rezervoárom, mohlo by to vyvolať ďalšiu pandémiu.

Európski úradníci tak vydali varovanie, že zvieratá sa môžu stať trvalými nádržami choroby. A vlády krajín Únie by mali aktívne zabrániť pacientom s opicami kiahní na infikovanie mačiek, psov, králikov alebo dokonca hovädzieho dobytka na farmách.

„Bolo by múdre udržať si odstup od domáceho maznáčika, keď ste v karanténe. Keby mi bola diagnostikovaná opičie kiahne, urobila by som všetko, čo by sa dalo, aby som obmedzila kontakt so zvieratami. Napríklad by som požiadala priateľa alebo príbuzného, aby sa o moje zvieratá postaral. V súčasnosti neexistuje dôkaz o prenose medzi ľuďmi a mačkami alebo psami, ale vieme, že králiky a hlodavce sú na túto infekciu náchylné. Ak sa obávate zdravia vášho domáceho maznáčika, ak má horúčku, respiračné problémy, nemá chuť do jedla alebo je letargický, porozprávajte sa s veterinárnym lekárom. Je vysoká šanca, že to bude niečo iné, ako opičie kiahne, ale stojí za to overiť to, “uviedla Dr. Justine Shottonová, prezidentka Britskej veterinárnej asociácie vo vyhlásení pre poštu. Spojené kráľovstvo je krajina, v ktorej sa vírus začal šíriť do Európy a Severnej Ameriky.