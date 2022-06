Neuveríte, koľko má táto mamička rokov: Veď vyzerá ako dieťa! Najviac snáď trpí jej muž

Byť matkou je pre mnohé ženy ten najlepší dar a zároveň začiatok najkrajšieho obdobia v živote. To však neplatí pre Lyndey Ashton, ktorá zažíva pravý opak

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vzhľad tejto 22-ročnej mamičky možno na prvý pohľad mnohých zaskočí. Kvôli drobnej postave a jemným črtám v tvári vyzerá veľmi mlado, hoci už dávno prekročila hranicu dospelosti. Za nízkym vzrastom a útlou postavou sa však skrýva smutná pravda.

Rakovina ovplyvnila aj hormóny, preto kráska prestala rásť. Terčom kritiky sa však Lindsey stala už veľmi dávno. Neprajníci si do nej kopnú aj na internete. Možno dúfala, že ak zostane tehotná, niečo sa zmení. Bohužiaľ, nemala pravdu. Aj s tehotenským bruchom sa neprajníkom nezdala dostatočne dospelá a s kritikou sa stretávala aj vtedy.

"S priateľom sme sa prechádzali, užívali sme si voľné chvíle, keď nám idylku pokazil neznámy cudzinec. Prečo sa držíš za ruku s dieťaťom, čudák! Skríkol na nás nejaký muž,” hovorí blondínka s tým, že krátko po tejto urážke si okoloidúci všimol jej tehotenské brucho.

"Je to dieťa tehotné?! Pýtal sa ďalej. No toto ma už neprekvapilo, stretla som sa s tým už dávno predtým,” vysvetľuje Lindsey. Reakcia jej priateľa bola viac než šokujúca! Sympaťákovi sa ostré slová určite nepočúvajú ľahko, no podľa Lindey ju len potľapkal a dal jej bozk.

Lindsey má teda po boku toho správneho muža, ktorý ju podrží v dobrom i v zlom. S partnerom sa veľmi tešili na svoje prvé dieťatko, pretože im lekári nedávali veľkú šancu na splodenie potomka.