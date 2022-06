Doktorka v tom má jasno: Vibrátory by mali ženy dostávať zdarma! Prezradila dôvod

Používanie vibrátora je príjemný zážitok. Teraz však vedci tvrdia, že by mohli pomôcť aj ženám s nespočetným množstvom zdravotných problémov.

Odborníci v USA odhalili, že ich výhody by mohli dokonca zaručiť, že zariadenia budú ženám predpisované bezplatne. Zdravotníci uviedli, že používanie vibrátora počas masturbácie môže žene pomôcť rýchlejšie dosiahnuť orgazmus. Okrem toho im môže pomôcť vyvrcholiť viackrát.

Odborníci sa pozreli na 21 prác, ktoré analyzovali používanie sexuálnych hračiek a ich zdravotné výhody. Poznamenali, že ženy, ktoré používajú sexuálne hračky, majú lepšie zdravie panvového dna, znížili bolesť vulvy a tiež zaznamenali zlepšenie celkového sexuálneho zdravia.

Tím vedcov uviedol, že niektoré ženy tiež zaznamenali zlepšenie inkontinencie. Nie je však jasné, ako dlho by ste museli zariadenie používať, kým by to viedlo k zlepšeniu zdravotného stavu.

Predchádzajúci výskum ukázal, že ženy, ktoré zažívajú pravidelný orgazmus majú lepšie sexuálne zdravie. Zhrnuli, že vibrátory netreba vnímať len ako zariadenia pre potešenie, ale aj ako terapeutickú vychytávku.

Povedali, že odborníci na zdravie žien aj lekári by mohli mať prospech z predpisovania vibrátorov pacientkam. Dr Dubinskaya pre portál The Sun povedala, že vzhľadom na potenciálne prínosy vibrátorov pre zdravie panvy by ich odporúčanie ženám malo byť zahrnuté do liečby porúch panvového dna.

Odborníci predtým uviedli, že sa pokúšajú vzdelávať verejnosť o tom, prečo by sexuálne hračky mohli byť prospešné pre ženy z viacerých hľadísk. Doktor David Goldmeier, konzultant a vedúci klinický lekár v oblasti sexuálnych funkcií pre The Guardian povedal, že mnohé hračky dokážu stimulovať oblasti, ktoré iné veci nedokážu. Poznamenal ešte, že aj keď ženy používajú sexuálne hračky najmä kvôli rozkoši pre tie, ktoré majú skutočný problém, sú takéto veci nesmierne dôležité.

Odborníci v USA predtým uviedli, že existujú určité zdravotné stavy, ktoré vedú k zníženiu prietoku krvi do klitoritídy, čo znamená, že nervové zakončenia nereagujú dobre. Povedali, že sa to dá vyriešiť použitím vibrátora alebo sexom.