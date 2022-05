Mladá žena dostala správu, na ktorú len tak nezabudne: Fúha, toto by nechcela čítať žiadna žena!

Mika Moniska bola v šoku, keď sa dostala do skupinového chatu s ďalšími piatimi neznámymi ľuďmi. V ňom však zistila, že jej partner ju podvádza hneď s niekoľkými ženami.

Zistiť, že vás váš priateľ alebo priateľka podvádza, nie je nikdy nic príjemné. Vedomie, že boli neverní a nadviazali puto s niekým iným, je jedným z najbolestivejších momentov, ktoré mnohí ľudia dúfajú, že nikdy nezažijú. Táto žena však zistila, že jej bývalý priateľ spal nielen s jednou, ale so štyrmi ďalšími ženami naraz. Dozvedela sa to tým najbrutálnejším spôsobom.

Mika Moniska bola pripojená do skupinového chatu s piatimi ďalšími ľuďmi. Potom sa to celé začalo. Neznáma žena poslala esemesku, v ktorej varovala ďalšie štyri ženy, že daný muž mal so všetkými pomer. Zdieľala tiež, že bol v jej posteli len pár nocí dozadu.

Mika sa na sociálnej sieti TikTok podelil o brutálnu správu. V nej neznáma žena zhrnula celú situáciu. Vtipne poznamenala, že síce sa vôbec nepoznajú jedno majú spoločné, a tým je ich priateľ. V správe ďalej priznáva, že o tom nemala ani tušenia a s poskytnutými informáciami majú naložiť ko uznajú za vhodné. V závere dodala, že chcela aby to všetky vedeli a popriala im pekný deň.

Mnoho ľudí, ohromených touto informáciou otvorili komentáre pod videom aby sa podelili o svoje myšlienky. Reakcie boli rôzne, nektorí nenachádzali na situáciu slov a iní jej radili nech sa všetky stretnú aj spolu s dotyčným mužom. Pár používateľov bolo šokovaných ako to všetko vôbec stíhal a taktiež ich zaujímal vzhľad spomínaného muža, keď dokázal oklamať naraz 5 žien.