Muž utratil niekoľko tisíc eur: Dal si urobiť umelé tehličky na bruchu! Pozrite na tú premenu

Model Israel Cassol (40) povedal, že sa rozhodol minúť 300 000 R$ (58 620 eur) na Lipo HD, aby zmenil svoje brušné svaly po tom, čo mu bola diagnostikovaná andropauza – známa ako „mužská menopauza“.

Israel, ktorý sa objavil na titulnej strane švédskeho Playboya hovorí, že dlho bojoval so svojou váhou a nízkym sebavedomím. Prezradil, že pozvanie pózovať pre magazín Playboy mu prišlo potom, čo sa rozhodol o tejto téme otvorene hovoriť a získal si medzinárodné postavenie.

Israel pre portál Daily Star priznal, že sa zameral najmä na prirodzené definovanie svojho tela. To však nebol jeho jediný problém. S andropauzou mu poklesla hladina testosterónu, ktorý spôsobil nielen zvýšenie hmotnosti, ale aj stratu libida a depresie. Je známe, že tieto príznaky sú bežné u mužov nad 35 rokov, ktorí trpia andropauzou. Israel dodal, že niekoľkokrát kvôli tomu plakal, nerád sa pozeral na svoj odraz v zrkadle a mal chvíle, kedy to chcel celé vzdať.

HD lipo, alebo VASER, je nový postup ultrazvukovej liposukcie. Rovnako ako pri bežnej liposukcii, HD strategicky odstraňuje tuk z niektorých miest v tele, aby sa ukázala prirodzená štruktúra pod ním. Avšak používa zariadenie, ktoré skvapalňuje tukové bunky pred ich odstránením z tela. Chirurg tiež aplikuje do oblasti tumescenčnú tekutinu, ktorá pomáha ešte viac rozkladať tuk a upokojuje dané miesto.

Izrael priznal, že po operácii bojoval s bolestivou rekonvalescenciou. Podľa jeho slov cítil veľkú bolesť a boli noci kedy nevedel od bolesti spávať. Celé mu to však nakoniec stálo za tú bolesť. Israel spomenul, že ho ľudia kritizovali za vynaložené peniaze, ale sám priznal, že nie je nič lepšie ako investovať peniaze do samého seba.

Model dodal, že by to urobil znova. Teraz má konečne naspäť svoje sebavedomie a je spokojný so svojim životom. Na záver priznal, že aby si udržal svoje nové brušné svaly, dodržiava vyváženú stravu a taktiež pravidelne cvičí.