Ivo sa vyhrážal sa exministrovi, teraz spoznal svoj trest: Nabudúce si rozmyslí, čo napíše na internete

Krajský súd v Brne v stredu potvrdil peňažný trest 15.000 korún (zhruba 610€) mužovi zo Žďárska, ktorý vlani kvôli protikoronavírusovým opatreniam vyhrážal vtedajšiemu ministrovi zdravotníctva Adamovi Vojtěchovi (za ANO).

Na sociálnej sieti muž napísal, že je potrebné ministra nájsť a po zásluhe potrestať. O treste už skôr neprávoplatne rozhodol Okresný súd v Žďáre nad Sázavou. Rozsudok súdu v Brne je právoplatný, rozhodoval o mužovom odvolaní. Muž odmietol, že išlo o vyhrážanie. Hrozilo mu až trojročné väzenie.

Ivo Osovský podľa súdu na svoj facebookový profil umiestnil vlani v auguste výzvu s fotografiou ministra Vojtěcha. V príspevku vyhlásil pátranie "po kolaborantovi a úplnom ľudskom hoväde", ktorého je potrebné "bezpodmienečne nájsť a po zásluhe potrestať." Výzvu graficky doplnil obrázky sekery. Podľa súdu tak urobil v súvislosti s novo-vydaným opatrením proti šíreniu choroby covid-19, keď sa žiaci mali pri návrate do školy po prázdninách preventívne testovať a nosiť ochranu úst.

Muž odmietol, že by išlo o vyhrážku. "Príspevok, ktorý sa objavil na profile, nemal byť výhražného charakteru, zistenie adresy bolo za jediným účelom, a tou bola návšteva u pána ministra. Návšteva by bola absolútne v pokoji,“ uviedol na súde Osovský. Odmietol však odpovedať na otázku, či príspevok na profil umiestnil on, podľa neho na jeho profil má prístup ďalších desať ľudí.