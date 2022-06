Nečakané zistenie ho neodradilo! Na Tinderi si začal písať s Američankou Kelly: Romantické vyvrcholenie

Čo by človek nespravil pre lásku! To si zrejme povedal aj Paddy Campbell (32) zo Škótska, ktorý sa po dvoch mesiacoch četovania na Tinderi rozhodol so svojou novou známosťou stretnúť osobne. Háčik bol však v tom, že Kelly Bridget (28) nebývala v Edinburgu, ako sa Paddy domnieval, ale 6400 kilometrov ďaleko.

Paddymu stiahol zoznamovaciu aplikáciu jeho kamarát po tom, ako sa rozišiel s priateľkou. Začal si písať s Američankou Kelly v domnienke, že jeho nový objav býva v Edinburgu. Keď sa ho však Kelly, ktorú už nebavilo randiť s krajanmi, spýtala: "Aké je tam počasie?," Paddy si rýchlo uvedomil, že nie je z Edinburghu, čo predpokladal podľa tartanových šiat, ktoré mala počas videohovoru na sebe. Pár si však neustále četoval aj naďalej, a to aj napriek 6 hodinovému časovému posunu.

Kelly Paddyho pozvala na kamarátkinu svadbu, ktorá sa mala konať 21. mája. Ten vzal jej ponuku zhurta a neprekážala mu ani vzdialenosť viac ako 6-tisíc kilometrov. Za svojou láskou z Tinderu priletel do Chicaga pár dní pred konaním svadby. Kelly mu pred odletom napísala, že ho miluje, no Paddy bol o niečo zdržanlivejší. S vyznaním lásky počkal do chvíle, keď svoju drahú uvidel naživo. Teraz sa od seba priam nedokážu odtrhnúť. Kelly plánuje navštíviť Škótsko, zatiaľ čo Paddy sa opäť chystá na výlet do Spojených štátov. Hoci ich delí poriadna diaľka, pár tvrdí, že to medzi nimi klape.

Hrdličky svoj vzťah dokonca posunuli na vyšší level, keďže Kelly už nového priateľa stihla predstaviť aj svojim rodičom. „Mám írsky pôvod a bola som zvedavá, aké by to bolo žiť v Írsku alebo v Škótsku. Chodila som s pár Írmi v Amerike, no potom som si pomyslela - skúsme Škótsko," prezradila Kelly, pričom dodala, že obaja si uvedomovali, že keď sa stretnú aj v reálnom živote, nemusí im to klapať. „Rešpektovali sme to, ale mali sme šťastie,“ dodala šťastná Kelly, ktorá nepochybuje, že našla lásku svojho života.