Profesor David Welch o bezpečnostnom pakte medzi Čínou a Šalamúnovými ostrovmi: Máme sa čoho obávať ?

Ozbrojený konflikt v indicko-tichomorskej oblasti v dôsledku uzavretia bezpečnostného paktu medzi Čínou a Šalamúnovými ostrovmi v blízkej budúcnosti nehrozí.

Pre TASR to uviedol profesor politológie kanadskej Univerzity vo Waterloo (UW) David Welch.

Čína podpísala rozsiahly bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi v polovici apríla. Táto dohoda však vzbudila obavy Spojených štátov, Austrálie a Nového Zélandu, ktoré upozorňujú, že tento pakt umožní Pekingu postaviť na Šalamúnových ostrovoch vojenskú základňu. To by znamenalo stálu vojenskú prítomnosť čínskej armády v indicko-pacifickom regióne.

Námestník amerického ministra zahraničných vecí pre záležitosti východnej Ázie a Tichomoria Daniel Kritenbrink nevylúčil vojenskú intervenciu voči tomuto tichomorskému súostroviu v prípade, že by na svojom území umožnil Číne vybudovať vojenskú základňu. Bývalý austrálsky minister obrany Peter Dutton dokonca vyhlásil, že jediným spôsobom, ako zaistiť mier, je pripraviť sa na vojnu s Čínou.

Premiér Šalamúnových ostrovov Mannaseh Sogavare sa už viackrát nechal počuť, že výstavbu vojenskej základne iného štátu na vlastnom území nedovolí.

"Čína už niekoľko ráz zopakovala, že nemá v pláne postaviť na Šalamúnových ostrovoch vojenskú základňu. A aj keby sa tak Peking rozhodol, jej výstavba zaberie istý čas, bola by príliš malá a veľmi zraniteľná," uviedol Welch na margo obáv Spojených štátov a ich spojencov.

Ak by však napokon medzi Čínou a USA ozbrojený konflikt vypukol, prípadná čínska vojenská základňa na Šalamúnových ostrovoch by bola jedným z prvých terčov americkej armády, dodal Welch.

Sogavare po podpise paktu s Čínou kritizoval Austráliu za to, že vlani podpísala bezpečnostný pakt AUKUS so Spojenými štátmi a Britániou bez konzultácie s jeho krajinou i s ostatnými tichomorskými ostrovmi.

Podľa Welcha však bezpečnostná dohoda medzi Honiarou a Pekingom nebola myslená ako odpoveď na trilaterálny bezpečnostný pakt AUKUS. "Pakt AUKUS má z bezpečnostného hľadiska veľmi malú hodnotu. Austrália a USA veľmi úzko spolupracovali v oblasti bezpečnosti už pred podpisom tejto dohody," skonštatoval Welch.

Profesor Univerzity vo Waterloo sa domnieva, že bezpečnostná dohoda medzi Pekingom a Honiarou je navrhnutá tak, aby Čína v budúcnosti zabránila Šalamúnovým ostrovom znovu uznať Taiwan. Ten obyvatelia Šalamúnových ostrovoch veľmi podporujú, zdôraznil Welch. Honiara prerušila diplomatické styky s Tchaj-pejom v roku 2019.

Podľa Welcha bude Peking v indicko-tichomorskej oblasti v budúcnosti zameriavať svoju pozornosť aj na ďalšie ostrovné štáty, ktoré uznávajú Taiwan. V tomto regióne sú to Marshallove ostrovy, Nauru, Palau a Tuvalu. "Peking by nenamietal, keby sa mu niektorý z týchto štátov podarilo získať na svoju stranu a ešte viac tak izolovať Taiwan," uviedol Welch. Pokusy o dohody, akou je bezpečnostný pakt medzi Čínou a Šalamúnovými ostrovmi, preto podľa neho zo strany Pekingu možno očakávať aj v týchto krajinách.