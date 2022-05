Pomsta na amerického prezidenta mu nevyšla: Iračan, ktorý plánoval atentát na exprezidenta G.W. Busha je v putách

Iračan, ktorý sa snažil získať v Spojených štátoch politický azyl, bol obvinený z plánovania atentátu na niekdajšieho amerického prezidenta Georgea W. Busha.

V noci na stredu o tom informovalo ministerstvo spravodlivosti USA, píše agentúra AFP.

Päťdesiatdvaročný Šiháb Ahmad Šiháb informátorovi Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) povedal, že chce do Spojených štátov cez mexickú hranicu prepašovať najmenej štyroch ďalších Iračanov, aby mu pomohli plánovaný atentát uskutočniť. Uvádza sa to v prísažnom vyhlásení FBI. Dvaja z nich boli údajne bývalí irackí agenti spravodajských služieb a zvyšní dvaja členovia Islamského štátu (IS) alebo inej extrémistickej skupiny, ktorá sídli v Katare a Šiháb ju nazval ar-Ráid.

Podľa vlastných slov chcel Šiháb so svojimi spolupracovníkmi zabiť Busha, ktorý v roku 2003 nariadil inváziu do Iraku, lebo ho považovali za "zodpovedného za smrť mnohých Iračanov a roztrieštenie Iraku ako krajiny". Šiháb dodal, že je bratrancom bývalého vodcu Islamského štátu abú Bakra Baghdádího.

Šiháb a informátor dokonca pozorovali lokality, kde sa mal Bush pohybovať, a diskutovali, ako získať zbrane, uniformy bezpečnostných úradníkov a vozidlá. Inému informátorovi FBI Šiháb ponúkol, že za desiatky tisíc dolárov prepašuje členov jeho rodiny do Spojených štátov.

Šihába zatkli v utorok a na federálnom súde ho obvinili z trestného činu nelegálneho prevádzačstva a z napomáhania pokusu o vraždu. Obvinený Iračan prišiel do USA na turistické víza v septembri 2020. V marci 2021, keď platnosť jeho víz vypršala, požiadal o azyl. V prísažnom vyhlásení sa uvádza, že prvý informátor FBI Šihába kontaktoval krátko nato.