Tak toto naozaj nevyšlo podľa plánov: Z nevinného žartu študentov vznikla tisícová škoda

Pôvodne schválený žart zo strednej školy v Texase nabral deštruktívny smer.

Spôsobil škody vo výške tisícov dolárov a prinútil školu zrušiť vyučovanie na zvyšok akademického roka. Žart zorganizovala malá skupina študentov na Frisco's Memorial High School a zahŕňal lepenie lístkov na steny. Tento kúsok sa však zmenil na vandalizmus v celej budove, uviedli predstavitelia školy.

Rozsah škôd bol dostatočný na to, aby stredná škola zrušila svoje posledné vyučovanie vo štvrtok a piatok. Ako uviedol portál New York Post vtedy sa areál školy upratoval, a tým sa skrátil školský rok pre maturantov. Vedenie školy uviedlo, že plánujú prinútiť zodpovedných študentov, aby za to platili.

Správcovia školy uviedli, že škody sa odhadujú v tisícoch dolárov a zahŕňajú nátery na stenách, zničený nábytok, vybité hasiace prístroje v celom areáli a ďalšie. Každý povrch v areáli s rozlohou takmer 300 000 metrov štvorcových musí byť vyčistený, vrátane stien, stropov a podláh. Podľa slov správcov Frisco ISD bude brať študentov na zodpovednosť za náklady spojené s upratovaním. Zamestnanci boli v škole, aby sledovali žart, ale keď sa situácia vymkla spod kontroly, zavolali políciu a hasičov.

Video zdieľané na sociálnych sieťach ukazuje oblaky bielej hmly z hasiacich prístrojov, ktoré plnili zničenú jedáleň, zatiaľ čo ostatní študenti natáčali chaos. Nikto našťastie nebol zranený. Škola spolupracuje s policajným oddelením na identifikácii zainteresovaných. Mohli by čeliť trestnému stíhaniu. Jedna zo študentiek, Katelynn Mabreyová, sa vyjadrila, že bola v rozpakoch, čakala totiž, že na druhý deň pôjde do školy a všade budú len lepiace papieriky.

Vyjadrila svoje sklamanie, že už ako študentka neuvidí svojich obľúbených učiteľov v budove. Zrušili im školu kvôli všetkému, čo sa stalo. Vďaka tomu teraz nemôže vidieť tých učiteľov, ktorí boli veľkou súčasťou jej života. Na záver dodala, že to čo sa stalo nie je ani trochu smiešne a ani normálne, je to jednoducho len smutné.