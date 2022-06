Vyzeralo to ako kresba od syna, ale... Kaderníčka zachránila život jednej žene

Žene, ktorá si mylne myslela, že jej syn čmáral na hlave, jej kaderníčka zachránila život. Lee King si nechávala upravovať vlasy, keď si stylistka všimla na jej temene obrovský fľak.

Pôvodne si myslela, že to nakreslil jej syn Lucas, ale jej kaderníčka Ricci ju vyzvala, aby si to dala skontrolovať. Lekári 43-ročnej žene povedali, že má typ materského znamienka nazývaného modrý névus, ktorý je vo všeobecnosti nezhubný.

Lee si myslí, že mohla skončiť v oveľa horšej situácii, keďže to narástlo tak rýchlo, že má podozrenie, že by sa to nakoniec stalo zhubným. Mama potrebovala až tri operácie na odstránenie celého materského znamienka.

Pre portál The Sun povedala, že keď to dostala celé von bola to najlepšia správa všetkých čias. Teraz chce Lee zvýšiť povedomie o dôležitosti kontroly všetkých častí vašej pokožky. Lee z Perthu v Austrálii sa vyjadrila, že účes bolo to, čo jej zachránilo život. Modré névy vo všeobecnosti nie sú zhubné. Zvyčajne však majú veľkosť špendlíka a čokoľvek, čo narastie rýchlo do takej veľkosti ako jej, nie je dobré.

Pravdepodobne by sa to zmenilo, zväčšilo a stalo sa zhubným a má len šťastie, že to bolo vidieť. Lee varuje ľudí aby nosili opaľovací krém každý deň a kontrolovali si telo vrátane hlavy. Najmä ak žijú v krajinách ako Austrália. Väčšina ľudí si nekontroluje pokožku hlavy vôbec. Spomína, že po tejto skúsenosti si jej priatelia kontrolujú pokožku hlavy pravidelne.

Znamienka, tiež nazývané névy, sa môžu objaviť na koži v rôznych tvaroch, veľkostiach a farbách. Jedným z typov je modrý nevus. Ten dostal svoje meno podľa svojej modrej farby. Vo všeobecnosti sú neškodné a nie sú dôvodom na obavy. Treba ich však sledovať. Rakovinové névy sa môžu javiť ako obyčajný alebo bunkový modrý névus, ale vyvinú sa v neskoršom veku a môžu začať vyzerať ako vredy. Névy, ktoré sa vyvinú v dospelosti, môžu byť dôvodom na obavy. Vtedy by ste mali navštíviť svojho lekára. Môže to byť príznak rakoviny kože.

Na záver Lee spomenula, že sa z toho už dostáva, predsa sa to stalo už pred takmer rokom. Teraz je pripravená sa o svoj príbeh podeliť, a tým možno pomôcť aj ostatným.