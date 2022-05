Foto

Doterajší šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bol v utorok znovuzvolený na ďalšie päťročné obdobie. Drvivá väčšina zo 194 členských štátov WHO hlasovala za to, aby Tedros pokračoval vo funkcii generálneho riaditeľa tejto zdravotníckej agentúry OSN.