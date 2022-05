Dcéru podporuje bezpodmienečne: Mama mi zaplatila plastiku pŕs, aby som mohla zarábať na OnlyFans!

Modelka Sofia Sunshine tvrdí, že teraz dokáže zarobiť 50 000 dolárov na webe OnlyFans založenom na predplatnom pre dospelých po tom, čo jej mama Samantha zaplatila za plastiku pŕs.

Modelka prezradila, že mama jej zaplatila za zväčšenie pŕs, aby mohla zarábať peniaze predajom sexi fotiek a videí na webe OnlyFans. A zdá sa, že sa to vypláca, keďže Sofia Sunshine prezradila, že teraz zarába 50 000 dolárov mesačne na stránke založenej na predplatnom. 32-ročná žena z Britskej Kolumbie v Kanade žila poskromne, ale povedala, že všetko sa zmenilo potom, čo začala predávať odvážny obsah.

Keď vyrastala, spomína si ako jej mama Samantha (63) tvrdo pracovala, aby uživila rodinu – no kvôli artritíde vo veku 40 rokov sa občas ocitla neschopná pracovať. Sofia, ktorá mala problémy s peniazmi, vyskúšala viacero zamestnaní – od čašníčky až po predajkyňu áut – v snahe pomôcť zabezpečiť jedlo na stôl, no mala problém nájsť pre seba to správne miesto.