Majú už za Putina náhradu? V Kremli rastie nespokojnosť, jednu vec si všetci dobre uvedomujú

Zdroje blízke Kremľu tvrdia, že v radoch ruskej politickej elity rastie dezilúzia z konania a rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina.

TASR o tom informuje na základe správy britskej spravodajskej televízie Sky News, ktorá citovala z rozsiahleho materiálu ruského nezávislého webu Meduza.io. V Rusku je prístup k webu Meduza.io zablokovaný od začiatku vojny na Ukrajine - podobne ako k mnohým ďalším nezávislým médiám. Redakcia Meduzy momentálne pracuje z Lotyšska.

Meduza.io s odvolaním sa na svoje zdroje v Kremli píše, že za tri mesiace, čo trvá vojna Ruska proti Ukrajine, Putin proti sebe poštval nielen "jastrabov" - prívržencov tohto konfliktu, ale aj "holubice" - tých, čo chcú mier.

Zatiaľ čo zdroj hnevu medzi odporcami vojenskej akcie je jasný, tí, ktorí podporovali inváziu na Ukrajinu, sú údajne nespokojní s nedostatočným pokrokom a chcú "tvrdší" prístup.

Pod pojmom "tvrdší" sa pritom myslí mobilizácia záložníkov a vojna "až do víťazného konca" - v ideálnom prípade až do dobytia Kyjeva, píše Meduza.io.

Poprední predstavitelia ruského biznisu i mnohí členovia vlády sú údajne nespokojní s tým, že Putin inicioval vojnu bez toho, aby premýšľal o rozsahu sankcií, ktoré boli v dôsledku konfliktu na Ukrajine uvalené Západom.

Táto "strana mieru" je nespokojná s Putinovým konaním, pretože na jeho strane nevidí nijaké reálne kroky na dosiahnutie mieru s Ukrajinou a na druhej strane vidí mnohé problémy v ekonomike.

"Problémy (v Rusku v dôsledku vojny) sú už viditeľné a v polovici leta sa to bude ďalej sypať z rôznych strán: doprava, medicína, dokonca aj poľnohospodárstvo. Nikomu by nenapadlo, že to bude v takom rozsahu," vysvetlil zdroj blízky vláde pre Meduzu.