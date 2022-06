Letuška varuje: Na palube lietadla nikdy nepoužívajte toaletný papier! Dôvod vás zarazí

Možno sa zhodneme, že používanie toalety v lietadle akejkoľvek lacnej leteckej spoločnosti nie je zrovna najlepším zážitkom. Letuška však dodáva ešte jeden dôvod, prečo by sme sa jej mali radšej vyvarovať. Budete žasnúť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako uvádza portál LADbible, letuška má účet na sociálnej sieti TikTok, kde vystupuje pod menom Flight Bae B. Často zdieľa svoje tipy pre cestovateľov, avšak jej nedávne video vyvolalo hotový ošiaľ. Tentokrát zverejnila tip, kde vysvetlila, prečo by sme sa radšej mali vyhýbať toaletnému papieru v lietadlách.

Letuška vysvetlila, že namiesto toaletného papieru by sme mali radšej používať vlastné vreckovky alebo hodvábne utierky, ktoré sú na poličke vyššie. A dôvod? „Keď nás zasiahnu turbulencie, malí chlapci a dievčatá, teda hlavne malí chlapci, trafia tak trochu, viete, trafia všade naokolo. A zvyčajne to končí na toaletnom papieri,“ poznamenala. Treba uznať, logiku to dáva.

„Ak nechcete, aby to bolo vo vašich spodných oblastiach, hodvábny papier, ktorý je zvyčajne hore, je čistejší,“ dodala. Toto nie je jediný tip, ktorý letuška ponúkla, pretože má aj niekoľko užitočných rád pre pobyty v hoteli.