Ste si istí, že ide o lásku? Psychologička radí: 5 viet, ktoré značia, že je váš vzťah toxický

Klinická psychologička sa podelila o päť hlavných príznakov, ktoré značia, že váš vzťah môže byť byť toxický.

Doktorka Kirrenová použila svoj TikTok účet aby poukázala na to, že existuje veľa rôznych viet, ktoré budú manipulátori pravidelne hovoriť, kým rozlúštia, čo pre vás a váš románik skutočne znamenajú.„Som doktorka Kirrenová. Tu je päť vecí, ktoré vám manipulátori povedia a čo skutočne znamenajú," píše The Sun. Psychologička prechádza piatimi výrokmi a "prekladá" ich význam.

1. Keď manipulátori hovoria vetu: "Je to tvoje vlastné dobro." Dr. Kirrenová vysvetľuje: „Znamená to, že nemáte právo byť naštvaní, mali by ste byť vďační‘.