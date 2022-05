Vydražili Cobainovu gitaru z videoklipu kultovej skladby: Nový majiteľ sa poriadne buchol po vačku

TASR správu prevzala z pondelkového servisu stanice Sky News a denníka The Guardian. Cobainova ľavoruká gitara značky Fender Mustang z roku 1969 vo farebnom odtieni Lake Placid Blue bola počas uplynulých 12 rokov vystavená v Múzeu populárnej kultúry (MoPOP) v Seattli.

Hudobný nástroj sa predal v nedeľňajšej dražbe aukčného domu Julien's Auctions so sídlom v kalifornskom Culver City. Gitaru získal americký podnikateľ Jim Irsay, majiteľ klubu amerického futbalu Indianapolis Colts.

Rock legend #KurtCobain's electric guitar, which he used in Nirvana's #smellsliketeenspirit music video, was auctioned off for over $5 million. pic.twitter.com/V8wV8jdhqJ