Mama varuje ostatných rodičov pred nebezpečenstvom: Pre túto drobnosť sa moje bábo udusilo!

Mama, ktorá si prešla peklom, radí rodičom, aby dobre zvážili, čo kúpia svojim milovaným deťom.

Ako píše portál The Mirror, užialená mama menom Danielle prišla o svoje iba 18-mesačné bábätko po tom, čo sa počas spánku udusilo jantárovým náhrdelníkom. Chlapček zomrel akonáhle ho o päť dní neskôr v nemocnici odpojili od podpory života. Žena sa po tomto zničujúcom zážitku snaží dávať do povedomia riziko nebezpečenstva, ktoré môže mať pre deti takáto drobná pomôcka. Jantárové náhrdelníky sú totiž úplne bežným produktom, ktorý pomáha malým deťom, ktorým sa prerezávajú zúbky.

Tieto detské šperky majú vylučovať malé množstvo kyseliny jantárovej, ktorá sa má následne absorbovať do ďasien bábätka, keď ho saje. Práve to má upokojiť jeho bolesť v čase, keď sa mu prerezávajú prvé zúbky. „Aj my sme milovali náš jantárový náhrdelník, kým na smrť neuškrtil môjho syna. Vedieť lepšie, robiť lepšie! Bezpečnosť detí nie je voľbou rodičov, je to povinnosť!“ uviedla zarmútená Danielle v jednom videu na sociálnej sieti.

Žene sa síce po pár rokoch narodilo ďalšie bábätko, ktoré počala ako slobodná matka, no ako priznala, nikdy neprestane smútiť za jej prvorodeným chlapčekom. Okrem výchovy jej synčeka sa teraz snaží cez sociálne médiá šíriť povedomie o nebezpečenstve viacerých produktov, ktoré bežne ľudia kupujú pre svoje ratolesti. Danielle zverejňuje na platforme TikTok množstvo varovných videí a vedie kampane za prísnejšie predpisy, aby boli produkty pre deti oveľa bezpečnejšie ako teraz.