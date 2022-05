Kajínek sa bude ženiť: Vezme si psychologičku, ktorá za ním 17 rokov chodila do basy! Toto je ona

Na slobode je už päť rokov. Teraz sa jej chystá dobrovoľne zrieknuť. Najznámejší český väzeň Jiří Kajínek (61) sa bude ženiť. Vezme si klinickú psychologičku Magdu Gubovú, ktorá za ním po celý čas chodila na návštevy do basy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Poznajú sa 45 rokov. Keď ho odsúdili za nájomné vraždy, chodila za ním psychologička dlhých 17 rokov do väzenia. Nevynechala ani jednu príležitosť na návštevu. Pred piatimi rokmi dostal Kajínek milosť od prezidenta. Odvtedy bývajú spolu v Brne a teraz vzťah s pani doktorkou, ako ju na verejnosti oslovuje, posunú na vyššiu úroveň.

„Veľakrát sme o tom hovorili. Nie je to len na mne. Je to aj na pani doktorke. Hovoríme o tom už dlhšie. Teraz to nie je o tom, či, ale kde. Či je rozhodnuté. Svadba bude,“ povedal Kajínek pre extra.cz. Žiadna romantika sa však nekonala. „Nie je to o tom pokľaknutí. Je to o nejakej dohode, správnom načasovaní,“ povedal otvorene. Prvýkrát medzi nimi preskočila iskra pred 45 rokmi. Potom sa ich cesty rozišli, no kontakt neprerušili. V roku 2000 sa rozhodla prvýkrát sa ísť za ním pozrieť do väzenia. A z jednej návštevy ich nakoniec bolo viac ako 250.

Fotku Kajínkovej vyvolenej nájdete tu