Na povrch vyplávali šokujúce informácie z Putinovho tajného života: Naozaj zašiel tak ďaleko?!

Už sú to tri mesiace, odkedy Rusko spustilo svoju „vojenskú operáciu na Ukrajine“. Od prepuknutia konfliktu sa začali na povrch dostávať rôzne informácie o prezidentovi Ruska, Vladimirovi Putinovi, počnúc jeho zhoršeným zdravotným stavom až po tehotenstvo jeho údajnej milenky Aliny Kabajevovej.

Ako uvádza Daily Star, ruský analytik Christo Grozev teraz prišiel s ďalšími šokujúcimi informáciami. Ruský prezident sa má natoľko desiť o svoj život, že sa ukrýva v podzemnom bunkri. Dôvodom je strach zo šíriacich sa správ, že najvyšší predstavitelia Kremľa a najvyšší ruskí dôstojníci ho chcú pre nevydarenú inváziu na Ukrajinu zvrhnúť. Expert tvrdí, že ruská elita sa začala obracať proti Putinovi, pretože „chápu, že vojna je stratená“. Pre Rádio Liberty tiež povedal, že vojenskí predstavitelia neposlúchnu Putina, ak im prikáže vystreliť jadrovú zbraň.

Putin sa má tak obávať sprisahania voči jeho osobe, že svoje dni trávi v podzemnom bunkri, kde si necháva personálom testovať jedlo na jed a trápi sa nad chemickým zložením vody pri rannom plávaní. Jeho paranoja zašla až tak ďaleko, že si objednal špeciálne rukavice pre prípad, že by sa jeho pokožka dostala do kontaktu so smrtiacimi látkami.

Jeho posadnutosť údajným sprisahaním viedla odborníka na históriu, profesora Galeottiho, k prirovnaniu k nacistickému diktátorovi Hitlerovi. Ten sa počas posledných dní odrezal od svojho vnútorného kruhu a čoraz viac sa izoloval od svojho tímu úradníkov. „Nie je možné nepripomenúť si posledné dni Adolfa Hitlera, keď vojna, ktorú začal, smerovala aj proti nemu,“ povedal Galeotti, ktorý podčiarkol niekoľko vecí. „(Putin) má svojich zamestnancov, svojich bodyguardov, svoj tím ochutnávačov jedál a tak ďalej... Niekoľko mesiacov si tiež starších ministrov, poradcov a asistentov, s ktorými sa kedysi často radil, drží na diaľku," dodal.

Možný atentát však nie je jedinou starosťou Putina – jeho zdravie sa malo v posledných týždňoch zhoršiť, správy v médiách dokonca hovorili o rakovine krvi či Parkinsonovej chorobe. Údajne tvrdého Putina tiež videli, ako sa skrýva pod prikrývkou a s odutou tvárou si opiera ruky o stôl.