Pamela pribrala na váhe, jej prsia sa zväčšili do gigantických rozmerov: Vážia viac ako batoľa!

Keď väčšina ľudí priberie na váhe, kilogramy navyše sa uložia ako-tak rovnomerne po tele. Niekomu narastie bruško, inému dvojitá brada. To však ani zďaleka nie je prípad Pamely z Austrálie.

Po tom, ako začala užívať lieky, sa takmer celý prírastok na váhe prejavil na jej prsiach. Hoci niečo nabrala aj na bokoch a zadku, na týchto miestach sa to neodzrkadlilo tak očividne ako na jej bujnom dekolte. Pamela dokonca neváhala zväčšené prsia odvážiť. A výsledok ju poriadnu šokoval – jej prsia majú hmotnosť neuveriteľných 12,7 kg. "To som nečakala," napísala k videu, na ktorom vidno, ako si vnady opiera o váhu, keď chce zistiť ich skutočnú váhu.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite SEM

Obdarená kráska sa so sledovateľmi na sociálnej sieti TikTok podelila aj so zábermi spred troch rokov, na ktorých vyzerá úplne inak. Ešte v roku 2019 mala prsia, ktoré by ľudia síce označili za veľké, no nebolo na nich nič extrémne. O tri roky neskôr, v roku 2022, sú už jej vnady omnoho bujnejšie. Hoci na jej tele teraz výrazne dominujú, Pamele to neprekáža a začala ich milovať.

Napriek tomu, že sa stretáva aj s neprajnými komentármi, v ktorých ju hejteri označujú za obéznu, ona sa nimi nenechá vyviesť z miery a hrdo vystavuje svetu svoju nové ja. Mnohí fanúšikovia chvália práve jej sebavedomie, no jedna osoba podotkla dôležitú vec. „Byť sebavedomým ohľadom svojho tela je fajn, ale uistite sa, či vás to skutočne robí šťastným,“