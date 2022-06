Kráska extrémne pribrala, tuk sa jej uložil len do pŕs: Ľudia na ňu ukazujú prstom

Keď niekto priberie, zvyčajne sa mu tuk uloží rovnomerne po celom tele. Nie jedna žena sa trápi s väčším bruškom, bokmi alebo dvojitou bradou, avšak táto žena má úplne iný problém. Ľudia na ňu ukazujú prstom.

Ako uvádza portál The Sun, Pamela z Austrálie pribrala krátko po tom, ako začala užívať nový liek. No namiesto toho, aby sa jej tuk rozložil rovnomerne po celom tele, všetok sa jej objavil práve na prsiach. Hoci priznáva, že sa o trochu zväčšila aj na bokoch a zadku, je to oveľa menej nápadné ako jej obrie prsia.

Na sociálnej sieti TikTok zverejnila video, na ktorom predviedla svoj nový výstrih a mnohí sa len neveriacky pýtali, koľko jej prsia vážia. „Hneď to zistím. Len kvôli tomu som si išla pre váhu,“ reagovala Pamela. Opatrne oprela svoje prsia o váhu a bola šokovaná, keď zistila, že vážia neuveriteľných takmer 13 kilogramov. To je váha! „To som nečakala,“ skonštatovala.

Pamela sa so svojou premenou podelila aj online, pričom ukázala svoje fotografie spred niekoľkých rokov, na ktorých vyzerá úplne inak. Hoci mala vždy prsia, ktoré mnohí považovali za veľké, v porovnaní s rokom 2022 je vidieť obrovský rozdiel.

Pamela je však veľmi spokojná a svoje prsia si obľúbila. Priznáva však, že nie každý chváli jej vzhľad a dodala, že na internete ju mnohí označujú za obéznu.