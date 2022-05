Kráska sekla s prácou vo fastfoode a založila si vlastný biznis: Teraz je v balíku a stačilo tak málo

Bola úplne na mizine a svoju prácu nenávidela. Olivia si povedala dosť a jednoducho dala v práci v McDonalds výpoveď. Svoj život zobrala do vlastných rúk a teraz si žije ako v bavlnke.

Ako uvádza portál Daily Star, len 18-ročná Olivia Percocová z austrálskeho Melbourne spustila v roku 2020, ešte pred nástupom pandémie COVID-19, svoj vlastný podnikateľský plán. Založila si biznis na eBay, ktorý v polovici roku 2021 doslova „vzlietol“ a teraz veľmi prosperuje.

Olivia ako 18-ročná investovala svoj čas do „dropshippingového“ podnikania, čo je populárny systém zarábania peňazí, ktorý zahŕňa zasielanie produktov od výrobcu priamo k zákazníkovi pre maloobchodníka. Za dva roky jej na účte cinklo neuveriteľných 500-tisíc dolárov, čo je v prepočte približne 470-tisíc eur.

Kráska jednoducho trávi čas na sociálnych sieťach a sleduje, čo je trendy a čo je najviac žiadané, a potom využíva svoj prieskum na dosiahnutie zisku. Tvrdí, že sa do sveta biznisu dostala úplne sama a všetko potrebné sa naučila na YouTube. Pred spustením svojho internetového obchodu pracovala v McDonalds a hovorí, že bola „úplne na mizine“. „Nenávidela som svoju prácu, nebola to zábava, tak som hľadala spôsoby, ako zarobiť peniaze online. A narazila som na dropshipping,“ povedala. Po hodinách bádania a zisťovaní, koľko peňazí zarábajú iní ľudia online, sa rozhodla, že to vyskúša vo svojom vlastnom obchode.

Olivia predáva rôzne produkty vrátane kávovarov, záhradkárskych potrieb, podložiek pod myš, stolov, potrieb pre domácich majstrov, puzdier na telefóny a produktov na domáce skladovanie a organizáciu. Domnieva sa, že je dôležité neobmedzovať svoje podnikanie na úzku oblasť, ale namiesto toho je nutné do svojej ponuky zahrnúť veľa položiek. Minulý rok bol jej najpredávanejším produktom obojstranný plyšák v tvare chobotnice, ktorý sa stal virálnym na sociálnej sieti TikTok. Biznis na eBay sa stal jej živobytím a mladá kráska sa z miziny dostala k životu na vysokej nohe.