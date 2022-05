Obrovské nešťastie: Požiar trajektu si vyžiadal najmenej sedem obetí!

Plavidlo začalo horieť krátko pred dosiahnutím prístavu v Reale v provincii Quezon, asi 60 kilometrov východne od hlavného mesta Manily. O život prišlo päť mužov a dve ženy. Zachránených bolo 120 ľudí, 23 z nich podstúpilo pre zranenia ošetrenie, uviedla pobrežná stráž vo vyhlásení.

#BREAKING At least seven people were killed in the Philippines Monday after a fire ripped through a ferry and forced passengers to jump overboard. A search operation for survivors was ongoing, with 105 passengers rescued so far, Philippine Coast Guard said. (pic: Vincent Caceres) pic.twitter.com/woETPpg4Up