Ukrajinci žiadajú zrušenie zákazu odchodu z krajiny: Veľavravné slová Zelenského

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu odmietol výzvy zrušiť zákaz odchodu mužov v brannom veku z Ukrajiny. Argumentoval podľa denníka Ukrajinska pravda tým, že denne v bojoch na východe krajiny zomiera 50 až 100 ľudí.

Kyjev sa zdržiava vyčíslenia strát ukrajinských síl vo vojne proti Rusku, ktorá v nedeľu pokračuje 88. dňom. Rusko od začiatku bojov podľa ukrajinského velenia prišlo už o viac ako 29-tisíc vojakov.

Zelenskyj počas tlačovej konferencie so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom dostal od jednej novinárky otázku ohľadom petície, požadujúcej povoliť mužom vycestovať zo zeme. Pod petíciou sa zhromaždilo 25 000 podpisov.

"Neviem, komu by mala byť tá petícia určená. Možno mne. Možno by ale mala byť adresovaná rodičom, ktorí prišli o svojich synov, brániacich za cenu svojho života tú či onú oblasť, to či ono mesto? A viete, že to väčšinou neboli ich mestá, v ktorých sa narodili," povedal. "Dnes najmenej 50 až 100 ľudí denne môže umierať na najťažšom smere (ruskej ofenzívy), na východe. Bránia náš štát, našu nezávislosť," vyhlásil prezident.

"Keď sa na mňa obracajú s petíciou, aby naši muži smeli počas vojnového stavu odísť z nášho štátu, myslím si, že tá petícia vôbec nie je určená mne," dodal s tým, že o petícii z ľudského hľadiska je to pre neho všetko. A z právneho hľadiska zákon stanovuje lehotu, dokedy sa má na akúkoľvek petíciu odpovedať.