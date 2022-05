Je medzi nimi 60-ročný rozdiel: Dvojica si nevie vynachváliť sex! Úprimné slová zo spálne

Románik, ktorý niektorým ľuďom nie je po vôli. 17-ročný mladík sa oženil so 71-ročnou dôchodkyňou. Neprajníci si na nich poriadne zgustli, oni žiaria šťastím.

Ako uvádza portál The Sun, keď sa Gary Hardwick a Almeda Hardwicková v roku 2015 postavili ruka v ruke pred oltár, bol medzi nimi 60-ročný vekový rozdiel. Napriek silnému odporu zo všetkých strán si však stáli za svojím a povedali svoje áno. Teraz oslavujú 6. výročie sobáša a tvrdia, že ich vzťah je silnejší ako kedykoľvek predtým. Dokonca priznali, že ich sex je stále skvelý.

Dvojica sa zoznámila na pohrebe Almedinho syna a okamžite si tam padli do oka. Svadbu zorganizovali za 6 dní a stála ich len 137 libier, čo je v prepočte 161 eur. Po svadbe sa presťahovali do jej domu, kde žije aj so svojím vnukom, ktorý je dokonca o 3 roky starší ako jej nový manžel Gary. „Nehľadala som mladého muža, ale vtedy prišiel Gary. Hneď som vedela, že on je ten pravý,“ povedala Almeda.

Dvojica teraz spolu oslavuje šieste výročie svadby a nič neľutuje. Prvýkrát sa milovali až počas svadobnej noci, avšak obaja tvrdia, že sú „skvelí milenci“. „Bolo to úžasné, krajšie ako moje najdivokejšie sny. Naozaj je to moja vysnívaná žena a fyzická stránka nášho vzťahu nemôže byť lepšia,“ prezradil Gary v úprimnom rozhovore pre Fabulous Digital.