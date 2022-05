Delfíny sa v Červenom mori pri egyptskom pobreží stavajú do radu, aby sa jeden za druhým obtreli o koraly.

Títo nehybní morskí živočíchovia im zrejme slúžia ako podmorské kliniky, ktoré im poskytujú látky liečiace bakteriálne alebo plesňové infekcie a podporujú zdravie kože. Vyplýva to z novej štúdie zverejnenej v odbornom časopise iScience, napísal denník The New York Times. Neobvyklé správanie morských cicavcov si v roku 2009 všimla biologička Angela Ziltenerová.

Delfíny sa zoradili pred koralom, každý z nich ním preplával, a potom sa vrátil späť na koniec frontu, aby procedúru zopakoval. "Bolo to vlastne vysoko organizované," uvádza Ziltenerová, ktorá pracuje švajčiarsku neziskovú organizáciu Dolphin Watch Alliance.

Delfíny mali tiež podľa všetkého svoje obľúbené koraly, uvádza Ziltenerová. Zo stoviek rôznych druhov ich používali iba niekoľko. Keď sa o nich otrel, niekedy sa im koža sfarbila do žlta alebo do zelena. Odborníčka sa preto spojila s analytickou chemičkou Gertrud Morlockovou z Nemecka, aby zistila, či koraly nevylučujú nejaké delfínom prospešné látky.

Analýza dvoch druhov koralov a jednej morskej huby z roku 2019 ukázala, že živočíchy obsahujú pestrú zmes 17 bioaktívnych látok, ktoré môžu delfínom posilniť imunitu alebo fungovať ako ochrana proti slnečnému žiareniu. Správanie delfínov teda naznačuje, že je utieranie o koraly druhom samoliečby, uvádza štúdia.

Ľudia morské huby a koraly používajú na ich liečivé účinky zhruba 50 rokov, uvádza Julia Kubaneková z univerzity v americkom štáte Georgia, ktorá sa na štúdii nepodieľala. "Ale delfíny možno vedia, že je možné morské organizmy používať ako liečivá oveľa dlhšie ako my," povedala vedkyňa.