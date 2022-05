Chcela byť krásne opálená, no dopadlo to katastrofou! Ľudia sa jej smejú: Vyzeráš ako Ross z Priateľov

Milovníčku falošného opálenia postihla hotová katastrofa! Pri pokuse nabrať tmavší odtieň pokožky niečo nevyšlo.

Ako píše The Sun, Alma Sol Hansen zostala ohromená, keď videla výsledok. Vďaka pokusu o falošné opálenie vyzerala ako Ross Geller z Priateľov. Pamätáte si tú časť, keď skončil oranžový? Presne to sa stalo Alme. Pokiaľ to vyjde, tak je falošné opálenie dar z nebies – dokáže vám v priebehu niekoľkých minút dodať opálený vzhľad bez toho, aby ste sa museli celé hodiny vyhrievať v soláriu, čo zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože.

Ale tí, ktorí používajú tento magický produkt, tiež vedia, ako veľmi sa veci môžu pokaziť. Celú historku Alma zverejnila na svojom TikToku a video už videlo viac ako milión ľudí. Mladá žena mala extrémne oranžovú tvár a jej pleť bola opálená nerovnomerne, s bielymi pásmi pod pazuchami a na rukách. A aby toho nebolo málo, Alma si nefalšovala opálenie vnútorných dlaní, ktoré tým pádom ostro kontrastovali so zvyškom.

„Čo som to urobila?,“ spýtala sa rečnícky a dodala len, nech jej niekto pošle pomoc. Mnoho používateľov TikToku okamžite porovnalo Almu s Rossom z Priateľov. „Ross Geller, si to ty?,“ znel jeden z komentárov. Mnohí sa len smiali, ale niektorí jej naozaj odporučili, ako sa falošného opálenia zbaviť. „Použi kokosový olej, sódu bikarbónu alebo citrón,“ zneli najčastejšie rady. Jedným z tipov bola aj zubná pasta.