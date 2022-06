Fitness modelka má na mužov vysoké nároky, radí tak aj ostatným: Vzťahy s lenivými ľuďmi treba zahodiť

Žena, ktorá je posadnutá cvičením, priznala, že odmieta randiť s lenivými mužmi. Tvrdí, že ak nebudú päťkrát do týždňa cvičiť ako ona, tak s nimi nebude.

Rodená Portoričanka Santana Rodriguez sa preslávila svojou vypracovanou postavičkou i vlastnou fitnes šou. Modelka a influencerka cvičí najmenej päť alebo šesťkrát týždenne, aby sa udržala v top forme, píše Daily Star. To isté očakáva aj od svojej polovičky. Modelka, ktorá zdobila obálky magazínu Maxim, Harper's Bazaar, FHM, nemá núdzu o mužskú pozornosť, no na svojich nápadníkov je veľmi prieberčivá. Odmieta randiť s kýmkoľvek, kto žije „sedavým životným štýlom“ a povzbudzuje ďalšie ženy, aby urobili to isté.

„Vzťahy s lenivými ľuďmi treba zahodiť. Ak muž nechodí do posilňovne, absolútne to medzi nami nebude fungovať. Mám skúsenosť s mužom, ktorý necvičil, a bolo to, akoby som sa topila spolu s ním, pretože ma to vyčerpávalo,“ povedala. Santana každý týždeň navštevuje telocvičňu a dodržuje zdravú stravu počnúc rybami, kuracím mäsom, zeleninou a jej obľúbenou maškrtou – pukancami s hummusom.

A aký má zoznam kritérií pre mužov? „Chodím s mužmi, ktorí sú sebavedomí, úctiví, dávajú mi priestor a sú súcitní. Mali by byť emocionálne aj intelektuálne inteligentní (čo je ťažké nájsť) a snažiť sa byť tou najlepšou verziou seba samých. Páči sa mi chlap, ktorý si dáva záležať na tom, aby do svojho života zaradil tréning a správne stravovacie návyky,“ prezradila. Nezáleží jej na veku, pokiaľ sa chlap bude udržiavať v kondícii a bude ju rozosmievať.