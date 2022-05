Krásnu Alice sledoval stalker, zažila príbeh ako z trileru: Čakal, aby ma uniesol

Hviezda stránky pre dospelých musela vyjsť s pravdou von! Po tom, čo ju prenasledoval a pokúsil sa uniesť posadnutý lekár, o všetkom povedala svojej rodine.

Modelku na OnlyFans Alice Irving takmer uniesol lekár, ktorý si najal súkromných detektívov, aby ju sledovali. 24-ročná Kanaďanka mala vtedy iba 18 rokov. Stalo sa to predtým, ako stránka OnlyFans vôbec existovala. Alice ešte len začínala kariéru na podobných webstránkach, píše Daily Star. Vtedy si ju všimol posadnutý muž, ktorý jej začal zasahovať do života.

Mladá žena mu povedala, aby ju prestal obťažovať a to spustilo hotovú smršť. Začal ju otravovať cez telefón a na Facebooku o nej zverejnil nepravdivé informácie o jej kariére pre dospelých, ktoré mohli vidieť ľudia z jej rodného mesta. Ale nezostalo to len pri tom. „Mnohokrát ma navštívil v mojej skutočnej práci. Môj šéf vtedy povedal, že musím ísť na políciu, pretože ten muž vôbec nebýval v mojej oblasti a razil za mnou dlhú cestu,“ povedala Alice pre Daily Star.

„Potom ma nechal sledovať súkromnou vyšetrovacou spoločnosťou a zistil, kde žijem,“ dodala desivo. Raz, keď sa vrátila domov z práce, Alice zistila, že vytlačil správu od súkromných detektívov a prilepil ju na jej vchodové dvere. „Neviem, prečo to urobil, možno preto, aby ma nejako zastrašil,“ povedala. Išla teda na políciu, ktorá ho podľa kanadských zákonov musela nájsť. On sa však skryl.

„Dva týždne som nemohla bývať vo svojom dome, nemohla som chodiť do práce. Polícia povedala, že pre moju bezpečnosť by bolo lepšie, keby som sa nezdržiavala na miestach, ktoré poznal. Bolo to skutočne strašidelné a hrozivé,“ spomínala Alice. Deň po vypátraní lekár porušil stanovené podmienky, čo znamenalo, že Alice sa musela vrátiť na policajnú stanicu, aby podala ďalšie hlásenie – o čom dobre vedel.