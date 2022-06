Rodina si kúpila starý dom: Keď zistíte, čo sa dozvedeli o jeho histórii, zamrazí vás

Americká rodina zistila, že v dome, ktorý si práve kúpili, pracovali ich predkovia ako otroci.

Fred Miller, veterán, kúpil dom v južnej Virginii, pričom ani len netušil aké prepojenie má jeho rodina s týmto pozemkom. Miller, ktorý je Afroameričan, v rozhovore pre 60 Minutes uviedol, ako prišiel na to, že dom s pozemkom bola v 19. storočí plantáž známa ako Sharswood. Vyrástol v blízkosti tohto pozemku a v detstve ho často obchádzal. Ako dospelý si uvedomil, že by to bolo skvelé miesto na trávenie času s rodinou.

Fredova sestra Karen Dixon-Rexroth sa pustila do pátrania a čoskoro zistila, že rodina, ktorá pracovala na plantáži, mala taktiež priezvisko Miller. Podľa Washington Post spolupracovali s Karice Luck-Brimmerom, miestnym afroamerickým genealógom. “Niečo ma lákalo k poznaniu histórie toho miesta. Začala som skúmaním predošlých majiteľov a záznamov na internete,” vysvetlila Karen.

Rodina neskôr objavila cintorín otrokov, ktorý sa nachádza neďaleko domu. Fred prezradil, že má v pláne obnoviť štvrte, v ktorých kedysi žili otroci a tak učiť ľudí o histórii otroctva. “Dúfam, že sa na nás pozerajú zhora a usmievajú sa,” povedal Fred pre Washington Post o svojich predkoch.