Neuveriteľné, aké divy dokáže táto žena s make-upom: Nalíčenú ju nespoznáte!

Make-up dokáže divy. Zo škaredého káčatka sa vďaka kúzlam líčidiel razom stane nádherná labuť. Pre niekoho denná rutina môže byť pre iných poriadnym šokom.

Svoje o tom vie influencerka Spice, ktorá sa kvôli svojim skúsenostiam s líčením stala terčom ostrej kritiky. Na TikToku zdieľala video, v ktorom sa predviedla s dokonalým make-uom, perfektným obočím a krásnymi mihalnicami. Záber behom sekundy vystrieda krátky klip, na ktorom je Spice bez štipky líčidiel. Ako píše Daily Star, sledovatelia boli z jej dramatickej premeny v šoku.

Kráske to dali poriadne pocítiť. "To naozaj nie ona..," čuduje sa jeden z divákov v komentári. Negatívnych komentárov je pod videom azda i stovky. Napriek tomu sa našli ľudia, ktorí krásku podporili. “Podľa mňa je rovnako krásna nalíčená i nenalíčená,” potešil ju ďalší v komentári. Čo myslíte, je to až príliš veľká zmena?