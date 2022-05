Čína potichu zvyšuje dovoz ruskej ropy: Odhady hovoria jasnou rečou, môžu padnúť rekordy

Čína rokuje s Ruskom o dodatočných nákupoch ropy, aby zvýšila svoje ropné rezervy. Peking už potichu podľa údajov prepravcov a obchodníkov zvýšil nákupy ruskej ropy, ktorá sa predáva so zľavou, keďže západné firmy sa jej po nevyprovokovanom útoku Ruska na Ukrajinu vyhýbajú.

Podľa agentúry Bloomberg Peking a Moskva rokujú na vládnej úrovni bez priameho zapojenia ropných firiem o zvýšení dodávok ropy do Číny, ktorá chce naplniť svoje zásoby lacnou ruskou ropou.

USA tesne po ruskej invázii na Ukrajinu zakázali dovoz ruskej ropy. Európska únia (EÚ) sa síce ešte nedohodla na embargu na ruskú ropu, ale počíta sa, že postupne úplne zastaví jej import. Spomínané rokovania a zvýšený dovoz signalizujú, že Peking, naopak, utužuje energetické väzby na Moskvu.

Čína, ktorá je najväčším importérom ropy na svete, najprv obmedzila dovoz ruskej ropy. Dôvodom boli obavy, že by sa to interpretovalo ako podpora Moskvy, čo by mohlo viesť k uvaleniu sankcií na čínske ropné koncerny.

Podľa odhadu firmy Vortexa Analytics dovoz ruskej ropy do Číny po mori v máji stúpne na rekordných 1,1 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Na porovnanie, v 1. kvartáli 2022 dosiahol 750 000 barelov denne a v roku 2021 predstavoval 800 000 barelov denne.

Čína okrem toho cez ropovody dostáva z Ruska okolo 800 000 barelov ropy denne. To znamená, že v máji by import ruskej ropy mal dosiahnuť takmer 2 milióny barelov denne, čo zodpovedá 15 % celkového čínskeho dopytu.