Žena má o 30 rokov staršieho chlapa: Ľudia jej to dávajú poriadne vyžrať! Vzťah pre peniaze?

Kritiku na jej osobu počúva takmer neustále. 24-ročná žena je manželkou o 30 rokov staršieho muža. Mnohí to len ťažko vedia pochopiť a dávajú jej to jasne najavo.

Ako uvádza portál The Sun, 24-ročná matka jedného dieťaťa sa posťažovala na sociálnej sieti TikTok a priznala, že má plné zuby negatívnych komentárov od cudzích ľudí. Ľudia ju obviňujú z toho, že je so svojím 54-ročným manželom len kvôli peniazom, alebo je nevestou na objednávku. Rozhodla sa preto dať veci na pravú mieru a vysvetlila, že svojho manžela skutočne miluje, nehľadiac na vekový rozdiel, ktorý medzi nimi je.

„Veľa ľudí zvykne predpokladať, že keďže sme vo vzťahoch s vekovým rozdielom, v minulosti sme si prešli traumou, zneužívaním alebo nás niekto zanedbával,“ povedala a jedným dychom dodala, že to tak vôbec nie je a svojho manžela úprimne miluje. „Vyrastala som s milujúcou mamou, dvoma skvelými otcami a dostala som sa do skutočne pekných škôl. A s týmito úžasnými rodičmi prišla múdrosť o tom, ako si vybrať partnera. Chceš niekoho, s kým môžeš budovať život, niekoho, s kým by si mohol mať deti, niekoho, s kým by si mohol zomrieť,“ vysvetľuje 24-ročná mama.

„Všetky dievčatá vo vzťahu s vekovým rozdielom, ktoré poznám, sú mimoriadne cieľavedomé, inteligentné a úspešné. Prečo? Pretože naše partnerstvá zakladáme na kompatibilite a hovoríme si o všetkom,“ dodala.