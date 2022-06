Blondínka je závislá na falošnom opálení: Ľudia ju vysmiali, ako sa jej toto môže páčiť?

Priznajme si, každý máme niečo, bez čoho si svoj život nevieme predstaviť. Táto žena má však pomerne netradičnú závislosť.

Ako uvádza portál The Sun, fanúšička krásy však svoju lásku k falošnému opáleniu dohnala do extrému a odhalila, že je na ňom závislá. Lily Scannellová sa na sociálnej sieti TikTok podelila so svojou závislosťou a fanúšikom predviedla svoje falošne opálené nohy. Ak by ste si mysleli, že je ako čokoládka, ste na omyle.

Nejde o úplne estetické opálenie a Lily je na videu celá fľakatá a telo má pokryté suchými miestami. Niektorí tento stav označujú ako „tigrí chlieb“, čo je opálenie, ktoré už nie je čerstvé a namiesto toho je nerovnomerné a šupinaté.

Zdá sa však, že Lily je so sebou nadmieru spokojná, pretože k videu napísala popis: „Radšej byť fľakatá ako bledá!!! Moja toxická vlastnosť je, že si myslím, že to vyzerá lepšie ako moja prirodzená pokožka. Viem, že som jednoducho závislá na opaľovaní. Takto vyzerám lepšie, naozaj. S opálením vyzerám 20-krát lepšie,“ vyjadrila svoj názor Lily.

Jej video pritiahlo mnohých zvedavých používateľov TikToku a nazbieralo sa tam neuveriteľných 3,2 milióna zobrazení. Niektorí ľudia boli jej falošným opálením šokovaní, iní sa s ním vedeli stotožniť, zatiaľ čo mnohí chceli, aby Lily prijala svoju prirodzenú farbu pleti a zbavila sa falošného vzhľadu. „Ak nebudete opatrnejšia, melanóm sa k vám v najbližších rokoch dostane,“ varovala ju jedna žena pred rakovinou kože. Čo si o jej falošne opálenej pokožke myslíte vy?