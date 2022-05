Aj napriek užívaniu antikoncepcie otehotnela: Lekári počas pôrodu žasli! Toto nevidia každý deň

Brunetka z Británie vedela už od svojich 16 rokov, že je na nej niečo zvláštne. Po vyšetrení u lekára zistila, že má dve maternice, čo ju poriadne prekvapilo. Avšak až po niekoľkých rokoch prišiel ďalší šok.

Ako uvádza portál The Sun, mama Vic Au-Yeungová z anglického regiónu Herefordshire nemá príjemné spomienky na obdobie dospievania. V tých časoch mávala tak intenzívne bolesti, až z nich omdlievala a lekári jej tvrdili, že nikdy nebude môcť mať deti. Táto správa spôsobila, že Vic na niekoľko rokov „vypadla z koľají“ a začala holdovať alkoholu a diskotékam v snahe zvládnuť túto ťažobu.

„V puberte som strašne trpela silnými menštruáciami a bolesťami. Každý mesiac som trávila čas v lekárskej miestnosti v škole. Omdlievala som zo straty krvi alebo som pretekala do školskej uniformy. Tampóny nefungovali a bola som nútená nosiť v noci štyri hygienické vložky a každých pár hodín sa zobudiť na výmenu. Keď som mala 16 rokov, skolabovala som na ulici od bolesti a vzali ma na pohotovosť, kde mi lekári povedali, že mám dve maternice a v dôsledku toho nikdy nebudem mať deti, a to bol dôvod mojich zlých období. Bola som úplne zničená a úplne mi to zlomilo srdce. Mala som pocit, že mi vzali budúcnosť,“ opisuje svoje dospievanie Vic.

Ona si však urobila vlastný prieskum a zistila, že to nie je úplne nemožné. A podarilo sa. Svoje prvé dieťa Clio porodila v roku 1998. Až vtedy zistila, že nemá len dve maternice, ale dokonca aj dva krčky maternice a „malú“ druhú vagínu. „Doktor povedal, že som lekársky zázrak a neuveriteľne vzácny,“ spomína Vic. Lekár jej sľúbil, že ju bude operovať, aby jej rozkrok a orgány zrekonštruoval.