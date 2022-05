Smrť novinárky z al-Džazíry vyvolala rozruch po celom svete: Jasné stanovisko izraelskej polície

Izraelská vojenská polícia nezačne vyšetrovať smrť novinárky televízie al-Džazíra Šírín abú Aklaovej, ktorá prišla o život minulý týždeň počas izraelskej razie na západnom brehu rieky Jordán.

V správe denníka Haarec sa - bez uvedenia zdroja - uvádza, že v tomto prípade nie je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Izraelská armáda síce smrť novinárky vyšetruje, ale nie "právnymi kanálmi".

Z predbežného vyšetrovania vyplýva, že ženu mohla 11. mája zasiahnuť náhodná streľba z pozícií Palestínčanov, ale i izraelský vojak.

Denník Haarec poukázal aj na ďalší možný dôvod rozhodnutia nezačať vyšetrovanie vojenskou políciou: keďže by si takéto vyšetrovanie vyžiadalo vypočúvanie vojakov, ktorí sa zúčastnili na prestrelke, v izraelskej armáde i spoločnosti by to mohlo vyvolať vlnu odporu: izraelská pravica totiž v minulosti ostro kritizovala všetky prípady vyšetrovania vojakov.

Podľa Haarecu však rozhodnutie o nezačatí vyšetrovania okolností smrti abú Aklaovej bude zrejme terčom kritiky zo strany Washingtonu. Abú Aklaová bola totiž aj občiankou USA.

Krátko po incidente v Džaníne, pri ktorom novinárka zahynula, Izrael vyzval Palestínčanov na spoločné vyšetrovanie, pričom uviedol, že guľku musia analyzovať odborníci na balistiku, aby sa dospelo k jednoznačným záverom.