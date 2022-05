Začal sa skúšobný let vesmírnej lode od Boeingu: Nová konkurencia pre Muskov SpaceX?

Raketa Atlas V spoločnosti United Launch Alliance v piatok úspešne odštartovala z mysu Canaveral na Floride, aby na obežnú dráhu vyniesla znovupoužiteľnú vesmírnu loď Boeing CST-100 Starliner, ktorá sa má stať konkurenciou spoločnosti SpaceX v doprave astronautov na obežnú dráhu.

Informovala o tom agentúra AP. Počas skúšobného letu bez posádky by sa Starliner mal automaticky pripojiť k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), ktorej astronauti budú v prípade potreby pripravení riadiť kapsulu diaľkovým ovládaním.

Starliner strávi na vesmírnej stanici takmer týždeň a potom sa bude snažiť pristáť v púšti v Novom Mexiku.

Ako spresnila agentúra AP, na palube Starlineru je len testovacia figurína nazvaná Rosie the Rocketeer.

Ide o "vesmírnu verziu" Rosie the Riveter, ktorej obraz sa od čias druhej svetovej vojny používa ako symbol amerického feminizmu a posilnenia postavenia žien.

Kapsula vezie na ISS potraviny pre sedem obyvateľov stanice a vybavenie na výstup do otvoreného vesmíru.

Americké výstupy do vesmíru boli pozastavené, odkedy mal jeden z astronautov v marci po výstupe do vesmíru v prilbe vodu. NASA posiela dodatočné absorpčné podložky na použitie v prilbách pre prípad, že by bol potrebný núdzový výstup do vesmíru. Vyšetrovanie tohto incidentu medzičasom pokračuje.

Ak kapsula v piatok dosiahne ISS a všetko ostatné pôjde dobre, koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka by sa dvaja alebo traja skúšobní piloti NASA mohli vydať na prvý let spoločnosti Boeing s ľudskou posádkou.