Mala iba 9 rokov, keď sa stala kráľovnou meme: Po rokoch odhalila, čo jej to spôsobilo

Mladé dievča si spomenulo, ako zostala ponížená po tom, čo sa vo veku deväť rokov stala meme obrázkom bez jej vedomia.

Sammi Smith, ktorá má teraz 21 rokov, sa preslávila na sociálnych sieťach v roku 2015, keď bola odfotografovaná po boku popovej hviezdy Rihanny. V neslávne známej snímke vidieť Američanku Sammi, ako ju Rihanna kvôli fotke pevne objíma a v ruke drží čokoládovú tyčinku Snickers. Krutý titulok vedľa fotografie bol v znení: "Stretla som Rihannu vzala mi moju Snickers a povedala: „Nepotrebuješ to bacuľka.“ Sammi spomína, že aj keď sa usmievala, vo svojom vnútri kričala. Vo videu, ktoré zverejnila Sammi na sociálnej sieti TikTok známa ako "Rihanna snickers girl", prelomila svoje mlčanie

Vo videu ju možno vidieť, ako reaguje na túto situáciu, teda na obrázok, na ktorom bola ešte dieťa. Ten sa pred niekoľkými rokmi zmenil na veľmi virálne meme a stále netuší, kto ho vytvoril a ako sa k danej osobe tá fotografia dostala. Ako ďalej napísal The Sun, v dlhšom videu Sammi vysvetlila, že aj keď daná veta pri fotografii je vtipná, nie je to pravda.

Tá fotografia bola odfotená v roku 2009, takže mala Sami 9 rokov, teraz má 21. Ako spomína, v tom čase bola príliš mladá na to, aby mala sociálne siete a jej mama ich nemala taktiež. Takže keď sa obrázok znovu objavil v roku 2015, teda o šesť rokov neskôr, ani len netušila, odkiaľ pochádza alebo aký je za tým príbeh.

V skutočnosti Sammi darovala Rihanne tyčinku Snickers, pretože vedela, že je to jej obľúbená sladkosť. Ďalej pokračovala, ako si živo pamätá, ako ho pred predstavením vybrala z hotelového minibaru, pretože sa jej mama spytovala čo s tým chce robiť. Sammi priznala, že aj keď to Rihanna nepovedala, zjavne nebola ten typ dieťaťa, ktoré by malo jesť tyčinky Snickers. Avšak poznamenala, že speváčka bola super a milá, keď jej tyčinku dala.

Na záver Sammi dodal, že po odovzdaní tyčinky o tom už nikdy viac nepremýšľala, dokým sa toto majstrovské dielo neobjavilo na internete. Odvtedy používatelia sociálnych médií Sammi chválili za to, že zdieľala svoju časť príbehu a opísali ju ako úplnú ikonu.