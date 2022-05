O tomto ste určite ešte nepočuli: Táto mamička porodila svoje dieťa dvakrát!

Pôrod dokáže byť naozaj traumatizujúci. Táto žena rodila rovno dvakrát.

Používateľka sociálnej siete TikTok Jaiden Ashlea, ktorý prispieva pod @jaiden.ashlea, pridala video, v ktorom to vysvetľuje. Vo videu, ktoré získalo viac ako dva milióny zhliadnutí, sa Jaiden vyjadrila, ako je to možné. Ako tvrdí, po prvý porodí svoje dieťa, následne ho do nej vložia späť a o 11 týždňov sa akoby znova narodí. Dôvodom tejto bizarnej situácie je, že jej synovi diagnostikovali rázštep chrbtice v 19. týždni.

Existuje niekoľko druhov ochorenia rázštepu chrbtice, tzv. spina bifida. Niektoré sú závažné, iné menej. U najzávažnejších typov dochádza k poškodeniu nervového systému, čo vedie k symptómom, ktoré môžu zahŕňať paralýzu, inkontinenciu a stratu citlivosti. Nová priekopnícka liečba môže tomu zabrániť, operovaním dieťaťa ešte v maternici, aby sa opravila chyba chrbtice a ochránili nervy.

Ako ďalej spomína portál The Sun, najskôr im bolo povedané, že neexistuje pre nich žiadna nádej. Potom ako dostali viac odpovedí, hľadali vhodných doktorov. Nakoniec sa im podarilo nájsť v americkom Orlande tím lekárov, ktorí sa na podobné diagnózy špecializujú.

Priebeh operácie vysvetlila ako priebeh pôrodu cisárskym rezom. Tak ju otvorili, opravili jej synovi defekt na chrbte, ako najlepšie vedeli a zavreli ju späť. Teda v podstate ostala stále tehotná. Ako spomína, je veľmi bežné, že dochádza ku kontrakciám a predčasný pôrod je vždy najčastejším dôsledkom operácie. Upozornila však, že doktori vás veľmi pozorne sledujú. Jaiden dodala, že lekári naplnili amniocentický vak, kde sa dieťa v tele matky vyvíja, fyziologickým roztokom a opäť sa z neho stala plodová voda.

Dr Michael Bebbington, špecialista na matersko-fetálnu medicínu povedal, že úvaha o otvorenej fetálnej operácii zahŕňa podrobné testovanie dieťaťa aj matky, aby si boli istí, že spĺňajú kritériá pre operáciu. Asi jeden z piatich z tých, ktorí sú odoslaní na hodnotenie, je spôsobilý a ochotný podstúpiť operáciu. Samozrejme existujú riziká, ktoré zahŕňajú predčasný pôrod napríklad medzi 30. a 34. týždňom. Existuje malé riziko úmrtia dieťaťa, buď v dôsledku nedonosenia alebo smrti počas alebo po operácii.