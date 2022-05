Radikálny Taliban opäť pritvrdil: Ženám zobral ďalší kúsok slobody

Islamisti Talibanu už na začiatku mája všetkým ženám nariadili, aby na verejnosti nosili burku. Celkovo sa požiadavky na ženy pod vládou Talibanu sprísňujú, a to vrátane nutnosti cestovania na dlhšie vzdialenosti s mužskými príbuznými alebo uzavretia škôl dievčatám.

"Svet zaviedol rúška, aby človeka ochránil pred covideom-19. Taliban zaviedol rúška, aby človeka ochránil pred tvárami novinárok. Pre Taliban sú ženy choroba, "kritizoval rozhodnutie islamistov nemenovaný aktivista na twitteri, píše BBC.

Súkromná stanica Šamšad na sociálnych sieťach umiestnila fotografie svojej moderátorky, ktorá má cez tvár rúška. Podobné obrázky na sociálnych sieťach zdieľali aj ďalšie médiá a novinári.

IEA recommended Shamshad Radio and Television officials that female presenters must hide their faces during news and other programs. pic.twitter.com/K92qwC7fVd