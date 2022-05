Tak to je teda trapas: Americký exprezident sa v prejave poriadne sekol! Bush si zmýlil Ukrajinu s...

Exprezident USA, ktorý má 75 rokov, sa pomýlil počas stredajšieho prejavu v Dallase, keď kritizoval ruský politický systém. "Ruské voľby sú zmanipulované. Politickí oponenti sú uväznení alebo inak vylúčení z účasti na politickom procese. Výsledkom toho je absencia bŕzd a protiváh a rozhodnutie jedného muža začať úplne neopodstatnenú a brutálnu inváziu do Iraku," povedal Bush predtým, ako sa opravil a pokrútil hlavou. Vzápätí dodal, "myslím tým (inváziu na) Ukrajinu". Video, na ktorom je zachytená táto chyba, sa začalo rýchlo šíriť po sociálnych sieťach.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX